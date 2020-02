Un soldat thaïlandais tue au moins 17 personnes

#Breaking #Thailand #Korat: Police says a rogue soldier has killed 12 people in a mass shooting in Nakhon Ratchasima, situation still active. (@SaksithCNA) pic.twitter.com/vP8RU1YoSC — Atlantide (@Atlantide4world) February 8, 2020

Un soldat thaïlandais a tué au moins 17 personnes et en a blessé 14 autres dans la ville de Korat, dans le nord-est de la Thaïlande, ont annoncé les services d'urgence. Il y a «17 morts et 14 blessés», a déclaré un membre non identifié de l'Erawan Center à Bangkok, un service collectant notamment les données des services d'urgence au niveau national.

Le tireur, identifié par la police comme l'adjudant-chef Jakapanth Thomma, a volé un véhicule militaire et a posté des photos et vidéos de lui sur les réseaux sociaux, en tenue de combat, alors même qu'il était en train de tirer à travers la ville de Korat. Des photos et vidéos sur les réseaux sociaux montraient des scènes de panique, des personnes en train de fuir et ce qui ressemble à des rafales d'arme automatique.

La police a indiqué avoir bouclé le centre commercial Terminal 21, mais le militaire reste en fuite pour le moment. La Thaïlande est l'un des pays les plus armés au monde, mais les tueries de masse perpétrées par des militaires contre des civils sont rares.

A video shows the rogue Thai Army soldier who has committed a mass shooting in Khorat, shooting at a motorcyclist and drivers #Thailand #shooting pic.twitter.com/k1T0qXgucx — Reality Index (@Reality_Index) February 8, 2020

(L'essentiel)