La production de plastique continue d'augmenter

La production de matières plastiques a encore crû en 2018 à l'échelle mondiale, tirée par l'Asie et les États-Unis, mais elle a reculé en Europe, alors que les déchets plastiques et la pollution des océans restent des préoccupations. La production mondiale a atteint 359 millions de tonnes (Mt), en hausse de 3,2%, un rythme un peu inférieur à celui de 2017 (+3,9%), a indiqué mardi la fédération PlasticsEurope.

L'Asie représente plus de la moitié de la production de matériaux plastiques, tirée par la Chine qui pèse pour près d'un tiers (108 Mt). Le continent asiatique reste pourtant «structurellement déficitaire et importateur», a souligné Éric Quenet, directeur région Ouest Europe de PlasticsEurope. La Chine a encore augmenté ses capacités de production de plastiques, sur la base de charbon, et cette tendance devrait se poursuivre. Autre région en croissance, les États-Unis, qui bénéficient du développement du gaz de schiste, et où des unités de production très compétitives ont été lancées sur la base d'éthane.

Baisse de la production en Europe

Mais un marché intérieur dynamique ne suffit pas à absorber ces nouvelles capacités, d'où «une pression de plus en plus forte de ces unités américaines» à l'export. Cette production américaine «se retrouve de plus en plus sur le marché européen», a souligné M. Quenet. En 2018, les importations européennes venant des États-Unis ont augmenté de 26% en volume.

Parallèlement, la production de plastiques en Europe a baissé (-4,3%) après une année 2017 assez forte, alors que la consommation augmentait légèrement (+0,4%). La fédération dit avoir «besoin de temps et de visibilité» face aux législations et objectifs de recyclage des plastiques. «Le recyclage représente un défi et une opportunité pour notre industrie», a estimé M. Quenet qui s'inquiète de «la multiplication des pactes nationaux» sur les plastiques qui pourrait aboutir à des règles nationales différentes.

(L'essentiel/afp)