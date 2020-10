Disparue depuis deux ans, retrouvée en pleine mer

La famille d’Angélica Gaitán, une Colombienne de 46 ans, a signalé sa disparition en 2018. Le 26 septembre dernier, elle a été retrouvée vivante dans la mer des Caraïbes au large d'une ville portuaire du nord de la Colombie.

Après son sauvetage miraculeux, la quadragénaire a expliqué aux médias colombiens que sa disparition était une tentative de fuir son ex-mari violent à la suite d'une agression particulièrement brutale.

Angelica vivait dans un foyer pour femmes battues depuis deux ans, mais elle a été contrainte de quitter ce refuge récemment. Désespérée, elle a décidé de mettre fin à ses jours. Elle s’est ainsi jetée à la mer avant de croiser, huit heures plus tard, la route des pêcheurs. Ces derniers ont aperçu Angélica qui flottait dans l'eau, les yeux fermés. Elle portait un pantalon et des baskets et s’agrippait à une bouée. Les médias locaux se demandent donc si elle a tenté de se suicider en se laissant dériver.

L'une de ses filles affirme que son père n'a jamais été violent avec sa mère, qui a quitté le domicile familial pour l'Équateur, à la recherche d'une meilleure vie en 2018. Angélica Gaitán souffrirait de problèmes mentaux. Sa famille cherche désormais à la faire rapatrier à Bogotá où ses deux filles résident.

(L'essentiel/cga)