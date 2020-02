Evo Morales se présentera bien au Sénat

L'ancien président bolivien Evo Morales, en exil en Argentine après sa démission en novembre, a officialisé lundi sa candidature au Sénat en mai, à défaut de pouvoir briguer une quatrième fois la présidence du pays.

D'après les informations publiées sur le site du tribunal suprême électoral, M. Morales figure en tête de liste du Mouvement vers le socialisme (MAS) - comprenant huit candidats au Sénat (quatre titulaires et quatre suppléants) - pour la région de Cochabamba, dans le sud du pays. Il avait déjà fait part de son intérêt pour un siège de sénateur lors des élections législatives du 3 mai. Mais il ne pouvait en revanche pas être candidat au scrutin présidentiel prévu le même jour.

Huit candidatures à la présidence

Jeanine Añez, présidente par intérim de la Bolivie, a en effet promulgué le 24 novembre, une loi convoquant de nouvelles élections présidentielle et législatives qui interdit à toute personne ayant exercé deux mandats électifs de suite de se présenter à un troisième. Ce qui a fermé la porte à une nouvelle candidature d'Evo Morales, 60 ans, qui a déjà exercé trois mandats.

Les partis et alliances avaient jusqu'à lundi pour enregistrer leurs candidatures aux élections présidentielle et législatives (36 sénateurs, 120 députés) prévues le 3 mai. Un éventuel second tour est fixé au 14 juin. «Huit alliances et organisations se sont inscrites pour la compétition» présidentielle, a indiqué Salvador Romero, porte-parole du tribunal électoral. Le tribunal électoral doit désormais examiner si les candidatures remplissent les conditions légales.

(L'essentiel/afp)