Une espionne chinoise repérée à Londres?

La Chine a ironisé, vendredi, sur un scénario à la James Bond, après la mise en garde du service de renseignement intérieur britannique, le MI5, au sujet des activités d'une agente présumée de Pékin au Parlement de Westminster. «Certaines personnes ont peut-être regardé trop de films de 007», s'est moqué devant la presse un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin.

M. Wang réagissait à la divulgation, jeudi, par les médias britanniques, d'une notice d'alerte du MI5 accusant une certaine Christine Lee de s'être «sciemment engagée dans des activités d'ingérence politique au nom du Département du travail du Front uni du Parti communiste chinois», un organisme chargé de développer les liens entre le régime chinois et des entités étrangères.

Le député conservateur britannique Iain Duncan Smith, très critique envers Pékin, s'est inquiété du fait que Mme Lee n'ait pas été arrêtée, mais seulement interdite d'entrée au Parlement. Selon le MI5, elle a joué un rôle d'intermédiaire dans le versement de «dons financiers à des partis politiques, parlementaires, aspirants parlementaires et personnes envisageant des fonctions politiques au Royaume-Uni» pour le compte de personnes basées en Chine ou à Hong Kong.

