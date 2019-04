Des milliers de passagers bloqués à cause d'un bug

Plus de 80 vols intérieurs et internationaux ont accusé un retard de six heures, samedi, en raison d'un problème avec le système informatique d'enregistrement qui a forcé à interrompre les opérations en cours, occasionnant des retards supplémentaires à travers le monde. «Notre logiciel d'enregistrement a buggé après une mise à niveau de routine. La remise en route a pris six heures», a déclaré Praveen Bhatnagar, porte-parole d'Air India à l'AFP.

Il a précisé que les liaisons intérieures étaient les plus touchées et que la compagnie «faisait son maximum pour régler le problème». Aucun vol n'a été annulé et la compagnie espère que les choses vont rentrer dans l'ordre en début de soirée, a-t-il ajouté. Air India, déficitaire, propose plus de 450 vols quotidiens, dont une majorité de dessertes intérieures.

(L'essentiel/afp)