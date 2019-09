Mugabe avait un «cancer à un stade avancé»

M. Mugabe souffrait «d'un cancer à un stade avancé et les médecins ont interrompu son traitement de chimiothérapie car il n'était plus efficace», a révélé le président Emmerson Mnangagwa. Le chef de l’État zimbabwéen a fait ses révélations auprès de militants de son parti, la Zanu-PF, réunis à New York où se tient cette semaine l'assemblée générale des Nations unies.

«Les médecins ont stoppé son traitement à cause de son âge, car le cancer s'était propagé. Le traitement ne servait plus à rien», a déclaré M. Mnangagwa, sans préciser la nature de ce cancer. La famille Mugabe, jointe lundi par l'AFP, s'est refusée à tout commentaire sur les causes du décès de l'ancien président. Robert Mugabe, qui a dirigé d'une main de fer son pays de 1980 à 2017, est décédé le 6 septembre, à Singapour, où il était soigné depuis plusieurs mois.

