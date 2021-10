Un volcan japonais entre en éruption

Aucun blessé n'a été immédiatement signalé après l'éruption en fin de matinée de ce volcan culminant à 1 592 m, qui a fait voler des roches, à la suite d'une explosion spectaculaire filmée par des caméras de vidéosurveillance. Les autorités ont prévenu les habitants et les touristes de ne pas s'approcher du volcan, alors que s'échappaient des gaz chauds et des cendres et que des pierres dévalaient ses pentes vertes.

Les autorités vérifiaient notamment si des randonneurs pourraient avoir été pris au piège, ont précisé des responsables locaux aux médias japonais, tandis que des images montraient des dizaines de véhicules et d'autocars touristiques stationnés sur le parking d'un musée voisin offrant une vue dégagée sur le volcan. Des torrents de cendres d'une couleur gris pâle ont coulé du mont Aso en direction du musée, mais n'ont pas atteint le site.

Ceinture de feu

Pour ceux qui se trouvent à proximité, «il faut faire attention aux gros rochers et aux coulées de matériaux pyroclastiques», a déclaré Tomoaki Ozaki, un responsable de l'Agence météorologique japonaise (JMA), lors d'une conférence de presse télévisée. «La prudence est de mise, même dans les zones éloignées, car le vent peut transporter non seulement des cendres mais aussi des cailloux», a ajouté M. Ozaki, en mettant en garde aussi contre d'éventuels gaz toxiques.

La dernière fois que la JMA a fixé le même niveau d'alerte que celui de mercredi pour le mont Aso - 3 sur une échelle de 5 - remonte à 2016. L'archipel nippon est situé sur la «ceinture de feu» du Pacifique, qui enregistre un grand nombre des tremblements de terre de la planète. Situé sur l'île de Kyushu, le mont Aso fait partie des volcans sous haute surveillance sur la centaine qui sont actifs au Japon, dont le mont Fuji à une centaine de kilomètres de Tokyo.

Mount Aso in Japan's Kyushu region has erupted. Smoke billowed out of the peak in Kumamoto Prefecture, starting at 11:43 a.m. on Wednesday. pic.twitter.com/n3YvBdnxkt