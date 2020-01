Trump menace de s'en prendre à 52 sites iraniens

Les États-Unis ont sélectionné 52 sites en Iran et les frapperont «très rapidement et très durement» si la République islamique attaque du personnel ou des sites américains, a averti samedi le président Donald Trump. Certains de ces sites iraniens «sont de très haut niveau et très importants pour l'Iran et pour la culture iranienne», a souligné M. Trump sur Twitter.

L'Iran a promis de venger la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué vendredi par une frappe aérienne américaine à Bagdad. M. Trump a souligné que le chiffre de 52 sites iraniens correspondait de manière symbolique au nombre des Américains qui avaient été retenus en otages pendant plus d'un an à partir de la fin de 1979 à l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Le président a réitéré peu après dans deux nouveaux tweets sa menace à l'adresse des dirigeants iraniens: «S'ils attaquent encore, ce que je leur conseille fortement de ne pas faire, nous les frapperons plus fort qu'ils n'ont jamais été frappés auparavant!».

Début de l'escalade

En cas d'attaque iranienne contre leurs intérêts, les forces américaines «utiliseront leur bel équipement tout neuf», et cela «sans hésitation», a insisté le président. Une parlementaire démocrate américaine, Alexandria Ocasio-Cortez, a qualifié Donald Trump de «monstre» en l'accusant de «menacer de viser et de tuer des familles, des femmes et des enfants innocents». Les factions pro-Iran en Irak ont fait monter samedi la pression sur les bases abritant des soldats américains à l'issue d'une journée de défilés monstres pour rendre hommage au général Soleimani.

Dans la soirée a commencé ce qui pourrait être le début de l'escalade. Des roquettes et des obus de mortier se sont abattus sans faire de victimes dans la Zone verte de Bagdad, où se trouve l'ambassade américaine, et sur une base militaire plus au nord. Après les attaques de samedi, les Brigades du Hezbollah ont appelé les forces de sécurité irakiennes à s'éloigner «d'au moins 1 000 mètres» des sites où sont présents des soldats américains à partir de dimanche à 17h (15h au Luxembourg). Le Parlement irakien doit tenir dimanche une séance extraordinaire au cours de laquelle il pourrait voter l'expulsion des 5 200 militaires américains déployés en Irak.

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way...and without hesitation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020

....hundreds of Iranian protesters. He was already attacking our Embassy, and preparing for additional hits in other locations. Iran has been nothing but problems for many years. Let this serve as a WARNING that if Iran strikes any Americans, or American assets, we have..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

(L'essentiel/afp)