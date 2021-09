Le «Nobel alternatif» remis à quatre lauréats

Le prix Right Livelihood, qui se veut un «Nobel alternatif», a été décerné, mercredi, à trois défenseurs de l’environnement en Russie, en Inde et au Canada, ainsi qu’à une défenseur camerounaise des enfants menacés par le djihadisme et Boko Haram.

La Canadienne Freda Huson, ardente défenseur des communautés autochtones et elle-même issue du peuple Wet’suwet’en au Canada, a été récompensée pour son travail «en faveur de la réappropriation de la culture de son peuple et la défense de ses terres contre des projets néfastes de pipelines». La militante s’oppose notamment à la construction du gazoduc Coastal GasLink, qui doit transporter du gaz de schiste à travers la Colombie-Britannique, explique l’organisation du prix.

Préservation

La juriste camerounaise Marthe Wandou a été récompensée pour ses travaux sur la protection de l’enfance et le recours aux communautés «face à l’insurrection terroriste et à la violence de genre dans la région du lac Tchad au Cameroun». Cofondateur d’Ecodefense, une organisation russe pour l’environnement, Vladimir Slivyak s’est vu décerner le prix «pour sa lutte en faveur de l’environnement et sa contribution au mouvement populaire d’opposition aux industries houillère et nucléaire en Russie».

Enfin, l’organisation indienne «Legal Initiative for Forest and Environment (LIFE)» a été primée «pour ses travaux juridiques innovants visant à renforcer les capacités des communautés à protéger leurs ressources, pour plus de démocratie environnementale en Inde».

«Le changement durable se construit»

Décerné chaque année par une fondation privée suédoise depuis plus de 40 ans, il est doté d’un million de couronnes (près de 100 000 euros) pour chaque lauréat. «Du Cameroun à la Russie, en passant par le Canada et l’Inde, les activistes de cette année nous montrent que le changement durable se construit grâce à des communautés solidaires», a déclaré l’organisation, dans un communiqué.

Le prix Right Livelihood a été créé en 1980 par l’ancien eurodéputé écologiste germano-suédois Jakob von Uexkull, après le refus de la fondation Nobel de créer des prix pour l’environnement et le développement. Pour cette raison, la fondation qui le décerne revendique l’étiquette de «prix Nobel alternatif». En 2019, il avait récompensé l’adolescente suédoise, Greta Thunberg, égérie de la lutte contre le réchauffement climatique, alors âgée de seize ans.

(L'essentiel/AFP)