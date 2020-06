Donald Trump a «le regard de la défaite»

Le premier meeting post-confinement de Donald Trump a viré au fiasco, ce week-end à Tulsa (Oklahoma): la moitié de la salle était vide. Un revers cinglant pour le président américain, qui a visiblement eu bien du mal à faire bonne figure lors de son retour à la Maison-Blanche. À sa descente d’hélicoptère, le Républicain a adopté une attitude très différente de la gestuelle conquérante et confiante que l’opinion publique lui connaît, relève le Huffington Post.

Chemise négligemment déboutonnée, cravate défaite, casquette rouge dans la main, la démarche fatiguée, Donald Trump a traversé le gazon de la Maison-Blanche avec la mine des mauvais jours. Cette scène pour le moins inhabituelle a tapé dans l’oeil des internautes, qui se sont emparés de ces images pour en faire des mèmes, des détournements ou pour y ajouter une musique triste.

This one is my favorite so far. pic.twitter.com/GfoZGkn7pY — Rick Wilson (@TheRickWilson) June 21, 2020

I fixed it!! I’m ???? Trump Returning home after his disappointing Rally! Cover, Foreigner - 'I Want To Know What Love Is' (SOUND UP) pic.twitter.com/n18LRatRap — Just Vent (@JustVent6) June 21, 2020

MOMENTS AGO: President Trump returns to Joint Base Andrews from Tulsa. He is holding a 'Make America Great Again' hat. pic.twitter.com/CfWLO1VsfU — The Hill (@thehill) June 21, 2020

Hail to the chief but in minor key. — Bruno Tomas (@Brun0_T0mas) June 21, 2020

This is the look of defeat.

This is the true #WalkofShame.

This is glorious to see. pic.twitter.com/J8SHhzp3O3 — Devin Nunes Mom (@NotDevinsMom) June 21, 2020

«C’est le regard de la défaite. C’est la véritable marche de la honte. C’est glorieux à voir.»

«Quand tu marches pour aller au travail le lundi matin»

Le meeting du président américain a été plombé par les images de rangées de sièges vides, la nouvelle que six membres de son équipe venaient d'être testés positifs au Covid-19 et un discours critiqué pour n'avoir pas abordé en profondeur la crise sanitaire, économique et le mouvement historique de colère contre le racisme que traversent les États-Unis.

Si Trump, 74 ans, a démontré une nouvelle fois son énergie, arpentant la scène pendant près de deux heures, même les médias prisés des conservateurs soulignaient dimanche ce raté.

(L'essentiel/joc)