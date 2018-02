Netanyahu risque d'être inculpé pour corruption

La police israélienne a recommandé mardi l'inculpation de Benjamin Netanyahu pour corruption dans deux affaires, après deux ans d'enquête, ont annoncé les médias. La décision de mettre officiellement en examen M. Netanyahu, 68 ans, dépend désormais du procureur général Avishaï Mandelblit.

La ministre israélienne de la Justice Ayelet Shaked a déjà affirmé qu'un Premier ministre inculpé officiellement n'était pas obligé de démissionner. Au cours de l'enquête, M. Netanyahu n'a cessé de proclamer son innocence en répétant sans cesse la même formule: «Il ne se passera rien parce qu'il ne s'est rien passé».

Des cadeaux de luxe

La première affaire qui lui est reprochée est d'avoir reçu des cadeaux -par exemple des cigares de luxe dont il est friand- de la part de riches personnalités comme James Packer, un milliardaire australien, ou Arnon Milchan, producteur israélien à Hollywood. La valeur totale de ces cadeaux a été chiffrée par les médias à des dizaines de milliers de dollars.

La police a également estimé qu'il y avait corruption à propos d'un accord secret que Benjamin Netanyahu aurait tenté de passer avec le propriétaire du Yediot Aharonot pour une couverture favorable de la part du plus grand quotidien israélien payant.

M. Netanyahu a été soupçonné à plusieurs reprises par le passé, sans être inquiété. À la tête du gouvernement depuis 2009, après un premier mandat entre 1996 et 1999, M. Netanyahu a dépassé les onze ans de pouvoir. Sans rival apparent, il pourrait battre le record de longévité de l'historique David Ben Gourion, fondateur de l'État d'Israël et chef du gouvernement pendant plus de 13 ans, si l'actuelle législature va jusqu'à son terme en novembre 2019.

(L'essentiel/nxp/afp)