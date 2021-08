L'homme le plus grand des États-​​Unis est mort

L'homme le plus grand des États-Unis, 2,35 m, est décédé vendredi d'une pathologie cardiaque à l'âge de 38 ans dans l'Etat du Minnesota, a annoncé sa mère sur Facebook. Américain d'origine ukrainienne, Igor Vovkovinskiy a vécu une existence placée sous le signe de la maladie, une tumeur déclenchant chez lui une sécrétion excessive d'hormones de croissance. C'est pour cette raison que sa famille s'était installée, dans son enfance, à Rochester, une ville septentrionale des États-Unis réputée pour son pôle de santé.

Déjà grand pour son âge, le «petit» Igor a, malgré les traitements, continué de grandir pour atteindre une taille record pour les États-Unis, ce qui fut constaté par des commissaires du livre Guinness des records alors qu'il avait 27 ans. Lors de l'édition 2013 du concours de l'Eurovision, Igor Vovkovinskiy avait transporté sur scène, dans ses bras, la chanteuse représentant l'Ukraine.

