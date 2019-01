20 enfants attaqués au marteau dans une école

Selon les autorités du quartier de Xicheng, dans l'ouest de la capitale chinoise, les jours des trois enfants les plus grièvement blessés ne sont pas en danger et leur état est stable, après l'attaque survenue à 11h17 (3h17 GMT) dans une école élémentaire. Le quotidien Global Times a indiqué que l'assaillant était équipé d'un marteau. L'ensemble des petits blessés a été conduit à l'hôpital. L'auteur de l'agression a été maîtrisé sur place, ont indiqué les autorités, sans donner plus de précisions.

Ce type d'attaque visant des établissements scolaires ou des étudiants n'est pas rare en Chine. En novembre, un jeune homme de 20 ans a tué un étudiant et en a blessé neuf autres, ainsi que deux professeurs, dans une école technique du Yunnan, une province du sud-ouest du pays.

(L'essentiel/afp)