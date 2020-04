Le virus lui coûte son job, mais il gagne à la loterie

GOOD NEWS: A young Adelaide father has had a remarkable stroke of luck after losing his job to coronavirus – winning the lottery! #9News pic.twitter.com/Usqhwu95q8— Nine News Adelaide (@9NewsAdel) April 14, 2020

La roue a tourné à vitesse grand V pour un jeune homme d'une vingtaine d'années qui vit à Adelaide (Australie-Méridionale). À cause de la crise sanitaire actuelle, il a perdu son travail puis a tenté sa chance à la loterie. Résultat? Il a décroché le jackpot: 20 000 dollars australiens par mois (11 400 euros) pendant 20 ans, soit un gain total de près de 5 millions de dollars australiens (2,8 millions d'euros).

«J'ai vérifié sur mon compte en ligne l'autre soir et j'ai réalisé que j'avais gagné. J'ai réveillé ma femme pour lui annoncer la nouvelle, et elle a hurlé», raconte l'heureux gagnant à 7 News. Surexcité, le couple n'a pas fermé l’œil de la nuit. «Nous avons regardé la télé et parlé de ce que nous pourrions faire. C'est un sentiment merveilleux», raconte le veinard.

Parents d'un petit bébé, les deux Australiens pensent que ce gain inespéré leur permettra d'être tranquilles jusqu'à la fin de leur vie. «J'ai récemment perdu mon emploi à cause du Covid-19, alors ce qui m'arrive est un énorme soulagement. J'étais tellement stressé ces derniers temps, et maintenant je suis heureux», s'émerveille le jeune papa. On le croit sans peine.

(L'essentiel/joc)