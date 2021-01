La police kurde fait feu lors d'une manifestation

Des forces de police kurdes, en Syrie, ont ouvert le feu dimanche sur des manifestants prorégime dans le nord-est du pays, faisant un mort et des blessés selon l'agence officielle Sana et une ONG, dans un contexte de tensions entre les deux camps. Depuis plusieurs semaines, un regain de tensions oppose les forces kurdes à celles de Bachar al-Assad, qui cohabitent bon gré mal gré dans le nord et le nord-est du pays en guerre.

Le pouvoir syrien est accusé de restreindre l'accès à certains territoires kurdes et d'y imposer des droits de passage élevés pour les marchandises, Sana renvoyant des accusations similaires au camp opposé. L'agence syrienne a publié dimanche des photos de dizaines de manifestants dans la ville de Hassaké, située dans le Nord-Est globalement sous contrôle kurde, qui dénonçaient notamment le «siège» des forces kurdes sur un quartier resté aux mains du régime.

Les forces kurdes ont tiré sur les manifestants, faisant «un mort et quatre blessés», a accusé Sana.

(L'essentiel/afp)