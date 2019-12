Netanyahu se proclame vainqueur de la primaire

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, s'est proclamé vendredi vainqueur de la primaire pour désigner le chef de son parti de droite, le Likoud, qu'il conduira donc aux législatives de mars. «Une immense victoire! Merci aux membres du Likoud pour leur confiance, leur soutien et leur affection», a lancé M. Netanyahu sur Twitter peu après minuit, soit une heure après la fin du scrutin, dont les résultats partiels le créditaient d'une facile victoire sur son rival Gideon Saar.

«Avec votre aide et celle de Dieu, je dirigerai le Likoud vers une grande victoire dans les élections à venir et nous continuerons à mener l'Etat d'Israël vers des réussites inédites», a ajouté M. Netanyahu. Après la fermeture des bureaux de vote à 23h, Gideon Saar, ancien ministre de M. Netanyahu et député, a remercié ses partisans, bénévoles du Likoud et électeurs.

Quelque 57 000 membres du parti ont voté pour cette primaire, réclamée par Gideon Saar après l'inculpation le mois dernier de M. Netanyahu, 70 ans, pour corruption, abus de confiance et fraude dans trois affaires.

(L'essentiel/afp)