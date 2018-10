Déguisé en Khashoggi pour brouiller les pistes

Après la disparition de Jamal Khashoggi, début octobre en Turquie, Riyad a dans un premier temps assuré à la communauté internationale que le journaliste a été vu sain et sauf en train de quitter le consulat saoudien d'Istanbul, le 2 octobre. Or, après deux semaines de dénégation, l'Arabie saoudite a dans un second temps reconnu samedi la mort du journaliste, qui vivait depuis un an aux États-Unis et se montrait critique envers le prince héritier Mohamed ben Salmane. Selon la première version livrée par les autorités saoudiennes, Jamal Khashoggi a été tué au cours d'une rixe à coups de poing. Des explications qui n'ont pas convaincu la communauté internationale.

Une heure plus tard, un responsable saoudien a finalement déclaré que le journaliste a été tué par une prise d'étranglement visant à l'empêcher de crier. Des images provenant de caméras de surveillance, publiées lundi par CNN, semblent désormais montrer comment les responsables ont tenté de dissimuler la mort de Khashoggi. Elles montrent un des suspects saoudiens pénétrer dans le consulat. En entrant dans le bâtiment, aux alentours de 13h, il porte une chemise blanche et bleue à carreaux. Selon les enquêteurs, il s'agirait de Mustafa al-Madani. Un peu plus tard, vers 15h, il quitte le consulat et se promène dans Istanbul. Le hic: il porte une autre chemise et un veston.

18 suspects

Plus étrange encore: il arbore une fausse barbe et porte des lunettes, écrit CNN, se basant sur une source turque qui évoque une «tentative de dissimulation». Seules les chaussures semblent être les mêmes. Selon le média, Mustafa al-Madani a plus ou moins la même taille et la même stature que Khashoggi. Les deux hommes ont également presque le même âge: al-Madani a 57 ans et Khashoggi en a 59.

Après un petit tour dans la ville turque, on voit Al-Madani pénétrer dans une mosquée vers 16h. Une demi-heure plus tard, il en ressort vêtu de la même chemise blanche et bleue qu'il portait en pénétrant dans le consulat saoudien en début d'après-midi. La barbe a elle aussi mystérieusement disparu. Autre détail troublant: en quittant la mosquée, l'homme porte un sac en plastique. Les enquêteurs turcs pensent qu'il contenait les habits de Khashoggi. À l'heure actuelle, deux hauts responsables ont été limogés et 18 suspects ont été arrêtés. L'enquête se poursuit.

(L'essentiel/gux/ofu/afp)