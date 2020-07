Une pollution sans précédent menace la mer Rouge

Un pétrolier abandonné au large du Yémen avec un chargement de 1,1 million de barils de brut risque de se briser à tout moment, faisant courir le risque d'une pollution sans précédent dans la mer Rouge, selon des experts internationaux. Le FSO Safer, vieux de 45 ans, est ancré depuis 2015 au large du port de Hodeida. Ce dernier est contrôlé par les rebelles Houthis qui empêchent des experts de l'ONU d'inspecter le navire.

Le tanker n'a pratiquement pas été entretenu depuis que la guerre a éclaté, il y a plus de cinq ans, entre les Houthis, soutenus par l'Iran, et le gouvernement appuyé par une coalition menée par l'Arabie saoudite. Le Conseil de sécurité tient une réunion spéciale le 15 juillet sur la question, après qu'une voie d'eau a été signalée dans la salle des machines du navire, «ce qui aurait pu conduire à un désastre», selon Stéphane Dujarric, porte-parole du chef de l'ONU. Si des experts ont accès au navire, ils effectueront des réparations légères et détermineront les étapes à venir, a ajouté vendredi le porte-parole. «Nous espérons que les arrangements logistiques seront rapidement pris afin que ce travail puisse commencer», a-t-il dit. Le Safer pourrait causer «la plus grande catastrophe environnementale au niveau régional et mondial», a averti pour sa part le gouvernement yéménite.

The #FSOSafer is an environmental disaster waiting to happen in the Red Sea.



The UK has joined the call demanding the #Houthi militia to allow @UN inspectors access to the derelict tanker and remove the oil before it is too late! #SalvageTheSAFER pic.twitter.com/4dB4n7WMUb