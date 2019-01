L'ambassade du Honduras bientôt à Jérusalem

Le Honduras va débuter avec Israël des pourparlers, auxquels prendront part les Etats-Unis, dans le but d'ouvrir une ambassade à Jérusalem, ont annoncé conjointement les trois pays mardi. La démarche doit renforcer les liens politiques entre le Honduras et Israël. Cette annonce intervient un peu plus d'un an après que le président américain Donald Trump a déclaré que les Etats-Unis reconnaissaient Jérusalem comme capitale d'Israël. Ce qui avait bouleversé la ligne observée depuis des décennies par ses prédécesseurs.

L'initiative de Donald Trump, qui a suscité de vives critiques de la part de la communauté internationale, avait alors été soutenue devant l'ONU par le Guatemala et le Honduras, deux pays d'Amérique centrale qui reçoivent une importante aide américaine. Dans la foulée de l'annonce de Donald Trump, le Guatemala avait lui aussi déclaré qu'il déplacerait son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem.

«Importante alliance politique»

Le président hondurien Juan Orlando Hernandez, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo se sont entretenus mardi à Brasilia en marge de la cérémonie d'investiture du président brésilien Jair Bolsonaro. Selon un communiqué commun, ils ont convenus d'organiser des réunions dans les capitales des trois pays «afin de poursuivre le processus visant à décider de l'ouverture d'ambassades à Tegucigalpa et à Jérusalem».

Ces réunions auront aussi pour objectifs «de renforcer les relations politiques et de coordonner la coopération au développement du Honduras», est-il ajouté dans le document. Juan Orlando Hernandez a déclaré aux journalistes que ces discussions tripartites constituaient «une importante alliance politique».

Donald Trump a menacé à plusieurs reprises de suspendre l'aide financière américaine apportée au Honduras à cause des «caravanes» de migrants qui ont quitté le pays d'Amérique centrale avec l'intention de demander l'asile aux Etats-Unis.

(L'essentiel/afp)