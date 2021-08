«Un dangereux ouragan» avec du vent à 209 km/h

L’ouragan Ida, qui fait route dimanche vers la Louisiane (Etats-Unis), s’est renforcé renforcé en catégorie 4, sur une échelle de 5, avec des vents dépassant les 209 km/h, selon le dernier bulletin diffusé par le Centre américain des ouragans (NHC). «L’ouragan majeur Ida continue de se renforcer (...) c’est maintenant un dangereux ouragan de catégorie 4» qui devrait toucher terre dans l’après-midi, a écrit le NHC sur son site internet.

Le souvenir de Katrina, qui avait touché terre le 29 août 2005, il y a exactement 16 ans, est encore douloureux en Louisiane: plus de 1 800 personnes avaient péri et les intempéries causé des dizaines de milliards de dollars de dégâts.

2:00 AM CDT August 29 -- Data from an Air Force Reserve Hurricane Hunter aircraft indicates that #Ida continues to rapidly intensify this morning and is now a Category 4 Hurricane, with maximum sustained winds of 130 mph.



Latest at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/EFwoHG5wYz