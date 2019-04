Les électeurs israéliens s'apprêtent à voter

Les Israéliens élisent le 9 avril leur Parlement, au sein duquel sera choisi leur prochain Premier ministre. Voici ce qui devrait influer sur leur décision:

Netanyahu et les affaires

Aux grands enjeux habituels - la paix avec les Palestiniens, la sécurité, le coût de la vie - s'en est ajouté un autre: reconduire ou non le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, qui va au-devant d'une inculpation pour corruption après les élections. Dire oui, c'est prendre le risque d'un chef de gouvernement devant se partager entre les contraintes sécuritaires et économiques, et les audiences au tribunal.

Benjamin Netanyahu clame son innocence et dénonce une «chasse aux sorcières». Son principal concurrent, le général Benny Gantz, à la tête de la liste centriste Bleu-blanc, promet de mettre fin à la corruption des années Netanyahu. Le vote est pour une bonne part un référendum pour ou contre Netanyahu.

La sécurité

Dans un contexte régional qui lui est peu favorable, Israël reste confronté aux menaces notamment du Hamas palestinien à Gaza, du Hezbollah au Liban, ou de l'Iran.

Les Israéliens sont soucieux de placer leur sort entre les mains de la personnalité la mieux à même de les protéger. Avec la liste du Likoud, Benjamin Netanyahu entretient son image d'homme fort. Il présente Benny Gantz et ses alliés comme un agglomérat de gauchistes et de faibles. «Bleu-blanc» fait parler les faits: un ancien chef d'état-major à sa tête, deux autres anciens commandants des armées aux 3 et 4es places de la liste. Le numéro deux de la liste travailliste est aussi un général.

Un Etat palestinien?

Le conflit ou la paix avec les Palestiniens demeure un sujet important dans la vie politique israélienne, même s'il n'apparaît pas en tête des préoccupations des électeurs. Benjamin Netanyahu a depuis longtemps cessé d'affirmer son adhésion à la solution dite «à deux Etats», impliquant la création d'un Etat palestinien.

Le programme de la «Bleu-blanc préconise» une «séparation» avec les Palestiniens, sans évoquer la «solution à deux Etats», et ne recèle pas de différence criante avec le programme de Benjamin Netanyahu. Le Premier ministre israélien affirme que «Bleu-blanc» œuvrera à la création d'un État palestinien.

Le coût de la vie

Un récent sondage du cercle de réflexion Institut pour la démocratie en Israël indique que, pour un quart des Israéliens, la principale considération au moment de voter sera la position de chacun sur les questions socio-économiques.

Bien que l'État hébreu connaisse un chômage très bas, une inflation quasi inexistante et une croissance qui fait l'envie de nombreux pays occidentaux, plus de 20% de sa population vit sous le seuil de pauvreté.

(L'essentiel/afp)