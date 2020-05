Le lancement du vol habité de SpaceX reporté

Le lancement du premier vol habité de la société SpaceX a été reporté à samedi, 17 minutes avant l'heure prévue du décollage mercredi, en raison du mauvais temps, a décidé la société afin d'éviter tout accident.

«Dragon, SpaceX: malheureusement, nous n'allons pas lancer aujourd'hui», a annoncé aux deux astronautes à bord de la capsule Crew Dragon le directeur du lancement de SpaceX, au centre spatial Kennedy en Floride.

Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh