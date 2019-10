«Ses vêtements ont pris feu et il est tombé»

Un homme de 27 ans était en train de promener ses trois chiens quand il a été touché par la foudre, jeudi à Spring (Texas). «Ses chaussures et ses chaussettes ont été arrachées de ses pieds», témoigne une femme travaillant dans une clinique vétérinaire toute proche. Corey Hart, qui attendait sa fille devant l'établissement, dit avoir entendu un «bruit incroyablement fort» au moment où la foudre a frappé. Il a ensuite vu Alex Coreas allongé au sol. «Tout l'avant de son T-shirt était brûlé», décrit-il à ABC 13.

Grâce aux gestes de premiers secours, les témoins sont parvenus à faire repartir le pouls et la respiration de la victime. Héliporté, l'Américain est arrivé à l'hôpital dans un état grave. Selon des membres de sa famille, il avait des côtes cassées, une fracture de l'os temporal, un œil enflé, des ecchymoses et de «nombreuses ruptures musculaires dues à la foudre qui l'a frappé». «Ses vêtements ont pris feu (...), ses chaussures ont été arrachées et il est tombé par terre», peut-on lire sur GoFundMe.

« C'est fou. Ils se sont rués vers moi »

En convalescence après quatre jours à l'hôpital, Alex a halluciné en regardant la vidéo de son accident. «Je n'ai aucun souvenir d'avoir été frappé. Tout ce dont je me souviens, c'est de m'être réveillé dans un hélicoptère», raconte la victime. Alex dit être surtout impressionné par la réaction des témoins, qui ont volé à son secours. «C'est fou. Ils se sont rués vers moi pour faire quelque chose, ils ne sont pas restés là à ne rien faire», s'émerveille le jeune homme, qui a pu retrouver ses trois chiens. «J'ai de la chance d'être en vie. J'aurai un truc à raconter», conclut-il.

Selon le National Weather Service, 19 personnes sont mortes cette année après avoir été foudroyées.

