La gagnante d’un show de cuisine accusée de meurtre

Ariel Robinson n’aura pas profité bien longtemps des 25 000 dollars empochés grâce à sa victoire dans la saison 20 des «Pires cuisiniers de l’Amérique», en août 2020. Cette ancienne prof et son mari ont été arrêtés et incarcérés le 19 janvier dernier après le décès d’une petite fille de 3 ans, en Caroline du Sud, rapporte Fox Carolina.

Ariel et son époux Jerry, âgés de 29 et 34 ans, sont accusé d’homicide par maltraitance d’enfant. Les policiers ont expliqué qu’ils avaient été appelés au domicile du couple le 14 janvier pour prendre en charge une jeune victime inconsciente. La fillette, prénommée Victoria Rose, a été déclarée morte à l’hôpital, ont précisé les autorités. Son décès a été causé par de nombreux chocs brutaux dont les Robinson seraient responsables. Selon screenrant.com, Ariel et Jerry officiaient en tant que famille d’accueil pour trois enfants, dont Victoria Rose. Les deux autres bambins ont été confiés aux services sociaux.

Depuis le drame, la chaîne Food Network a fait disparaître toutes les images de la saison 20 des «Pires cuisiniers de l’Amérique» de ses plateformes et de YouTube, mais n’a fait aucun commentaire sur la situation. Le programme, dont le titre original est «Worst Cooks in America», est diffusé depuis 2010. Il met en scène une quinzaine de piètres cuisiniers amateurs se retrouvant dans un camp d’entraînement pour apprendre à concocter des plats comme de grands chefs. La saison 21 a été lancée le 3 janvier.

(L'essentiel/jfa)