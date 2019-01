Fin de l'attaque, les jihadistes «éliminés»

Le président Uhuru Kenyatta a assuré que «tous les terroristes ont été éliminés». Il a précisé que l'attaque, qui avait débuté mardi vers 15h (13h au Luxembourg), a fait 14 morts et un nombre non précisé de blessés. «Je peux vous confirmer que l'opération de sécurité au (complexe) Dusit s'est achevée il y a environ une heure et que tous les terroristes ont été éliminés», a déclaré M. Kenyatta lors d'une conférence de presse. Le nombre total de jihadistes n'était pas clair dans l'immédiat.

Des images de vidéosurveillance diffusées par les médias kényans montrent quatre hommes équipés d'armes automatiques et de grenades progresser calmement dans le complexe. Au moins un jihadiste s'est fait exploser au début de l'attaque. Une source policière a indiqué de son côté que deux assaillants ont été tués mercredi matin au terme d'un échange de tirs prolongé.

«Ils portaient tous les deux des foulards rouges sur le front et des cartouches étaient attachées autour de leur poitrine (...) ils avaient chacun un AK-47». Le président Uhuru Kenyatta a lui précisé qu'«en ce moment, nous avons la confirmation que quatorze vies innocentes ont été perdues (...), d'autres ont été blessés». Il a ensuite salué le travail des forces de sécurité kényanes.

«Plus de 700 civils ont été évacués du complexe depuis le début de l'attaque jusqu'aux petites heures du matin». De son côté, une source à la morgue a indiqué que quinze dépouilles ont été enregistrées: 11 Kényans, un Américain, un Britannique, et deux personnes dont la nationalité n'a pas pu être établie dans l'immédiat. Des sources policières avaient elles aussi fait état d'au moins 15 morts.

(L'essentiel/afp)