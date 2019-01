Le chagrin a tué le «chien le plus chou du monde»

Il paraît que le troisième lundi de janvier est le jour le plus déprimant de l'année, et ce n'est pas cette triste nouvelle qui va arranger les choses. Boo, alias le «chien le plus chou du monde», est mort vendredi à San Francisco (Californie), laissant ses admirateurs effondrés. Il faut dire que, avec sa bouille toute mignonne, ce loulou de Poméranie était une véritable star des réseaux sociaux depuis dix ans.

Ses maîtres bombardaient Instagram et Facebook de photos plus craquantes les unes que les autres, pour le plus grand bonheur de ses 16 millions de fans. Le marketing autour du petit chien fonctionnait du tonnerre, entre peluches, livres et autres objets en tous genres à son effigie.

«Des signes de problèmes cardiaques»

Samedi, les propriétaires de Boo ont publié un long message annonçant la triste nouvelle, rapporte CBS 6. Selon eux, le petit animal est mort de chagrin après le départ, en 2017, de son ami et congénère Buddy.

«Peu après la mort de Buddy, Boo a commencé à montrer des signes de problèmes cardiaques. Nous pensons que son cœur s'est littéralement brisé après la mort de Buddy. Il s'est accroché et nous a offert une année supplémentaire. Mais apparemment, son heure était venue», a écrit Irene Ahn sur la page Facebook de l'animal. Au grand désespoir des fans de Boo, le titre de «chien le plus chou du monde» est désormais de nouveau à pourvoir.

(L'essentiel/joc)