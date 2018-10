Les 189 personnes à bord «probablement» mortes

Un Boeing 737 de la compagnie Lion Air s'est abîmé lundi matin au large des côtes indonésiennes peu après son décollage de Jakarta, avec 189 personnes à bord qui sont «probablement mortes», selon les services de secours qui n'espéraient plus retrouver de survivants. L'appareil de la compagnie indonésienne, un Boeing 737 MAX 8 entré en service il y a seulement quelques mois, avait demandé à revenir à l'aéroport de la capitale peu avant que le contact ne soit rompu avec le contrôle aérien vers 6h30 (oh30 au Luxembourg lundi). L'avion était à destination de Pangkal Pinang, une ville de l'île de Bangka au large de Sumatra.

Les sauveteurs ont retrouvé «des restes humains qui n'étaient plus intacts, et cela fait plusieurs heures, donc il est probable que les 189 personnes (à bord) soient mortes», a déclaré Bambang Suryo Aji, le directeur opérationnel des services de secours indonésien au cours d'un point presse. Quelque 150 sauveteurs ont été déployés sur le site de l'accident lundi pour retrouver d'éventuels survivants et des restes de l'appareil, qui se trouve dans une zone d'une profondeur de 30 à 40 mètres. Ils vont poursuivre leurs recherches, a-t-il précisé.

Des réparations récentes

Six sacs avec des restes humains ont été transportés vers un hôpital géré par la police. Les sauveteurs ont aussi retrouvé des débris, dont un morceau de la queue de l'appareil avec le logo de Lion Air, des vêtements, des papiers d'identité, mais pas de boîte noire, a indiqué le responsable. Un peu plus tôt, Sendi Arika, dont l'oncle était à bord de l'appareil, avait confié à l'AFP «espérer toujours un miracle et que certains passagers sont vivants». Le PDG de la compagnie aérienne Edward Sirait a expliqué à l'AFP que l'appareil avait subi récemment des réparations suite à un problème technique non spécifié. L'appareil «a été réparé à Denpasar», sur l'île de Bali, «puis a volé vers Jakarta». «Les techniciens à Jakarta ont reçu des notes et ont fait une autre réparation avant qu'il ne reparte vers Pangkal Pinai», la destination qu'il devait rejoindre lundi, a précisé le responsable, notant qu'il s'agissait «d'une procédure normale».

L'avion transportait au total 189 personnes selon le Comité de sécurité des transports nationaux (NTSC): 178 passagers adultes, un enfant, deux bébés ainsi que deux pilotes et six personnels de cabine. Le site de suivi des vols Flightradar montre sur une carte la trajectoire de l'appareil qui après son décollage sur un cap sud-ouest vire largement par le sud sur 180 degrés avant de mettre le cap au nord-est. Mais le tracé s'interrompt soudainement au-dessus de la mer de Java, non loin de la côte. Il n'y avait pas d'information dans l'immédiat sur la présence d'étrangers à bord de l'avion, un nouvel appareil qui était entré en service en août, selon Lion Air. Le transporteur aérien a précisé que le pilote et le copilote avaient plus de 11 000 heures de vol à eux deux. Boeing, qui a livré l'appareil, s'est déclaré «profondément peiné», dans un communiqué, après l'annonce de cet accident et a fait part de «toute sa sollicitude pour ceux qui sont à bord», ainsi que pour leurs familles et leur proches. «Boeing est prêt à fournir une assistance technique à l'enquête sur l'accident», a noté le constructeur américain.

(L'essentiel/nxp/afp)