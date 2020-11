Républicains et démocrates prêts pour le scrutin

Dans les deux camps on le reconnaît, la bataille entre républicains et démocrates du Luxembourg s'anime surtout «l'année de l'élection». Et si les Américains du Grand-Duché votent en moyenne davantage que leurs compatriotes, selon un porte-parole de l'ambassade des États-Unis, les militants sont rares.

«Nous sommes une dizaine de républicains actifs ici. Les démocrates sont deux à trois fois plus nombreux. Pourtant, il y a beaucoup de pro-Trump au Luxembourg», assure James O'Neal, arrivé de Floride au Grand-Duché en 2002.

«Avec Biden, l'économie américaine chutera»

«Je connais plus de 50 démocrates et un seul républicain ici», sourit Mark Kitchell. Ce supporter de Joe Biden a rejoint il y a six ans, pour le travail, ce pays où son père était venu comme soldat en 1945. Tous deux avouent que le résultat de la nuit prochaine ne changera guère leur quotidien au Luxembourg. «Les Européens continueront à aimer ce qui vient des États-Unis, à manger chez McDo et à boire du Coca», plaisante James, qui s'inquiète des conséquences internationales. «Avec Biden, l'économie américaine chutera et l'économie mondiale sera impactée. Le risque de guerre augmentera aussi», assure-t-il, convaincu que les «sondages peuvent encore se tromper».

Originaire de Washington, Mark espère, lui, «ne plus devoir expliquer aux collègues et amis comment autant d'Américains peuvent voter Trump». D'autres, comme Denell Stephens, basketteur à Heffingen, ont préféré ne pas voter. «Aucun des candidats ne méritait mon vote. Et je ne peux pas dire avec lequel il sera plus facile de venir ici et d'y rester à long terme».

(Nicolas Martin/L'essentiel)