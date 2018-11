Trump qualifie les mid-​​terms d'immense succès

Donald Trump, l'homme qui se moque des «losers», a subi une défaite, mardi soir. Mais il ne devrait pour autant pas changer de ton ou de style, encouragé par des résultats plus nuancés qu'il n'y paraît. La perte de la Chambre des représentants, désormais contrôlée par ses adversaires démocrates, lui complique singulièrement la tâche pour la deuxième partie de son mandat. Mais à l'annonce des résultats, le milliardaire de New York n'a pas, loin s'en faut, opté pour l'humilité. Dans son style caractéristique, il a qualifié la soirée électorale «d'immense succès».

«Merci à tous!», a ajouté dans un tweet celui qui n'a désormais plus qu'une date en tête: le 3 novembre 2020, date de la prochaine élection présidentielle américaine. De fait, les résultats des élections de mi-mandat pourraient même l'enhardir. Le style Trump fonctionne toujours en campagne, comme l'ont prouvé les victoires emblématiques des républicains au Texas (Ted Cruz, réélu au Sénat) ou en Floride (élection au poste de gouverneur du très pro-Trump Ron DeSantis), deux États où il s'était personnellement impliqué. Et les semaines passées à sillonner l'Amérique sur les estrades de campagne lui ont donné une forme d'énergie renouvelée.

Certains à Washington spéculent pourtant sur une évolution chez le président septuagénaire, face à cette nouvelle donne politique. Quelques heures avant le vote, il a laissé entendre qu'il pourrait changer de registre, se montrer moins systématiquement provocateur, moqueur, agressif.

Received so many Congratulations from so many on our Big Victory last night, including from foreign nations (friends) that were waiting me out, and hoping, on Trade Deals. Now we can all get back to work and get things done!