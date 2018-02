Des attaques au chlore sur les civils de la Ghouta?

Les habitants de la Ghouta orientale attendaient dans l'angoisse lundi un début d'application du cessez-le-feu de l'ONU, au lendemain d'une nouvelle journée de bombardements et de combats qui ont causé la mort de plus de 500 civils en une semaine. Alors qu'un médecin a fait état de cas de suffocation, de nouvelles accusations d'attaque chimique ont été lancées par un groupe rebelle qui a pointé du doigt le régime, mais Moscou, allié indéfectible de Damas, a réfuté ces allégations.

Dimanche, 14 cas de suffocation ont été rapportés après un bombardement du régime, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), qui a précisé que parmi eux figurait un enfant qui est décédé. Un médecin a évoqué auprès de l'AFP des «soupçons d'armes chimiques, probablement une attaque au gaz de chlore». «Une odeur de chlore se dégage des vêtements et de la peau de la plupart des patients. Beaucoup ont des difficultés respiratoires et des irritations au niveau des yeux et de la peau», a-t-il précisé.

Moscou dénonce les insurgés

Un responsable du puissant groupe rebelle Jaich al-Islam, Mohamed Allouche, a accusé sur son compte twitter le régime d'avoir utilisé du «gaz de chlore». Mais le ministère russe de la Défense a pointé du doigt les insurgés, assurant qu'ils prévoyaient «un recours à des substances toxiques afin d'accuser les forces gouvernementales d'utiliser des armes chimiques contre la population civile», selon un communiqué.

Si dimanche les raids aériens du régime se concentraient moins sur les zones d'habitation civiles et visaient davantage les secteurs de combats, 14 civils, dont trois enfants, ont cependant péri dans le pilonnage, selon l'OSDH. Au lendemain d'une résolution du Conseil de sécurité qui exige un cessez-le-feu d'un mois en Syrie, pour distribuer de l'aide humanitaire et évacuer des blessés dans un pays ravagé depuis 2011 par une guerre meurtrière. Ces dernières victimes portent le bilan total depuis le 18 février à plus 530 civils tués, dont au moins 130 enfants.

L'Iran, autre grand allié du président Bachar al-Assad, a prévenu que l'offensive, qui vise selon Téhéran des groupes «terroristes», allait se poursuivre.

(L'essentiel/AFP)