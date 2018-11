Elle échappe à la mort deux fois en 24 heures

Less Than 24 Hours After Woman Survives Borderline Bar Shooting, California Wildfires Destroy Her Home https://t.co/NUOQAYV1ay— People (@people) 17 novembre 2018

Deseriee Edman doit avoir un ange gardien extrêmement vigilant. Car la jeune femme a survécu, en l'espace de quelques heures, à deux effroyables drames. Le soir du mercredi 7 novembre, l'Américaine profitait d'une soirée country au Borderline Bar & Grill à Thousand Oaks quand un ancien marine a ouvert le feu. Deseriee est parvenue à s'en sortir, mais plusieurs de ses amis ont perdu la vie dans la fusillade.

«Douze personnes ne sont pas rentrées chez elles», déplore Carmen Edman, la maman de l'étudiante. Selon elle, c'est le sergent Ron Helus qui a sauvé la vie de sa fille. «Ron n'est pas revenu, ni Justin, ni Christina... tous ces gens qui étaient là-bas. Des gens bons», explique-t-elle à la chaîne KCBS

Encore sous le choc de cette tuerie, Deseriee a de nouveau dû lutter pour sa survie le lendemain, lorsque les flammes de Woolsey Fire ont commencé à dévorer Malibu. La jeune femme et sa famille ont réussi, de justesse, à fuir l'incendie. Mais leur maison est totalement détruite. «Il y avait des flammes partout. J'étais en mode panique depuis mercredi soir, depuis ce coup de téléphone, et mon niveau de stress était au maximum», se souvient la maman de la jeune femme.

Aujourd'hui encore, l'étudiante peine à réaliser ce qu'elle vient de traverser. «Ce sont deux expériences de mort imminente auxquelles on ne peut juste pas s'attendre», confie-t-elle. La miraculée s'efforce de rester forte pour son entourage: «J'essaie de voir les choses le plus positivement possible dans ces genres de situations», explique-t-elle. Sans logement, dans le deuil, la famille de Deseriee ne perd pas de vue l'essentiel: «Nous nous en sommes sortis. Ma sœur a survécu, et nous sommes là», conclut Destiny, la sœur de Deseriee.

