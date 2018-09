«Vis ta vie et arrête de faire du mal aux autres»

Asia Argento a demandé une trêve dans sa guerre des mots avec Rose McGowan. Au début du mois de septembre, elle avait menacé d'attaquer en justice son ancienne amie, exigeant que cette dernière retire une déclaration selon laquelle elle aurait vu des SMS envoyés à l'acteur Jimmy Bennett, qui l'accuse de l'avoir agressé sexuellement alors qu'il n'avait que 17 ans. Elle avait ainsi donné à l'actrice de «Charmed» un délai de 24 heures pour retirer ces affirmations, et en l'absence de réponse, avait chargé ses avocats d'engager des poursuites judiciaires.

Jeudi 27 septembre 2018, Rose McGowan a présenté ses excuses. «Le 27 août, j'ai publié une déclaration sur Asia Argento, et je me suis rendu compte qu'elle contenait un certain nombre de faits inexacts. Le plus grave de ces faits est que j'ai dit qu' Asia avait reçus des messages incluant des photos de Jimmy Bennett nu depuis que l'acteur avait 12 ans. En fait, j'avais mal compris les messages échangés par Asia avec mon partenaire Rain Dove, qui montraient clairement que Jimmy avait envoyé ces textos inappropriés à Asia après avoir repris contact quand il avait 17 ans (toujours légalement mineur en Californie, mais bien différent de quelqu'un qui a 12 ans)... Je regrette profondément de ne pas avoir corrigé mon erreur plus tôt et je présente mes excuses à Asia pour ne pas l'avoir fait», a-t-elle conclu.

Although I am grateful to @rosemcgowan for her full apology following her groundless allegations about me, if she had issued it earlier, I may have kept my job on X-Factor and avoided the constant accusations of paedophilia which I have been subjected to in real-life and online. https://t.co/ZwH0poL0nR– Asia Argento (@AsiaArgento) 27 septembre 2018

Now go on, live your life and stop hurting other people, will you Rose? Best wishes.– Asia Argento (@AsiaArgento) 27 septembre 2018

Asia Argento a depuis accepté les excuses de l'actrice tout en la mettant en garde lorsqu'elle abordera des situations similaires à l'avenir. «Bien que je remercie Rose McGowan pour ses excuses complètes à la suite de ses allégations infondées à mon sujet, si elle les avait publiées plus tôt, j'aurais peut-être gardé mon job dans «X Factor» et évité les accusations constantes de pédophilie dont j'ai fait l'objet dans la vie réelle et en ligne. Maintenant, continue, vis ta vie et arrête de faire du mal aux autres, d'accord, Rose? Plein de bonnes choses », a-t-elle écrit.

Asia Argento a été licenciée en tant que juge dans la version italienne du télé-crochet peu après avoir été accusé par Jimmy Bennett de l'avoir séduit dans une chambre d'hôtel.

(L'essentiel/fda)