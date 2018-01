La police tire à balles réelles et fait sept morts

«Les forces de sécurité ont demandé à la foule de se disperser et ont tiré des coups de semonce dans le ciel avec des balles en caoutchouc. Mais sans effet. Alors la police a tiré à balles réelles pour avertir et disperser les gens», a expliqué l'AFP Myo Soe, porte-parole de la police birmane. «Sept personnes ont été tuées et treize blessées à Mrauk U», a-t-il ajouté, précisant que 20 policiers avaient également été blessés par des jets de pierres.

Mercredi matin, le calme était revenu dans la ville. Mrauk U se situe en État Rakhine, dans l'ouest de la Birmanie, région sous très haute tension depuis l'été dernier et le début d'une campagne de répression de l'armée birmane, qui a poussé plus de 650 000 membres de la minorité musulmane des Rohingyas à fuir au Bangladesh.

(L'essentiel/AFP)