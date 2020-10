Une sécheresse et des incendies sans précédent

Alors que la saison sèche s'achève dans cette région du centre de l'Amérique du sud, bassin hydrographique formé de plusieurs grands fleuves - Paraguay, Parana, Uruguay - les observateurs s'accordent pour dire que la situation sur le front des incendies en 2020 a été particulièrement critique.

«Les incendies cette année sont nettement plus nombreux. En Argentine, par exemple, ils ont augmenté d'environ 170%, c'est très grave», explique Elisabeth Möhle, chercheuse en politiques de l'environnement à l'Université nationale de San Martin (UNSM). Pour elle, ces incendies entrent «dans le cadre d'une année où se sont multipliés les méga-feux en Amazonie, Australie, Californie... et maintenant le Gran Chaco», deuxième espace boisé d'Amérique du Sud après l’Amazonie, à la frontière des quatre pays.

VIDEO: Amanaci, a female jaguar, is receiving stem cell treatment by the veterinary team of the Nex Institute in Brazil, after she suffered third-degree burns in the fires that ravaged the Brazilian Pantanal pic.twitter.com/0v7ziLW9Gm — AFP news agency (@AFP) October 22, 2020

En cause, en premier lieu, de longs mois d'une sécheresse inédite: du jamais vu depuis 47 ans au Pantanal, plus grande zone humide du monde, entre le Brésil, le Paraguay et la Bolivie. Le fleuve Parana, un des plus puissants de la planète, qui prend naissance au Brésil et se jette dans l'estuaire du Rio de la Plata, n'avait jamais été aussi bas depuis 1970. À Rosario, dans l'est de l'Argentine, le niveau était en août de 80 cm, contre 3 à 4 mètres normalement à cette période de l'année. Idem pour le fleuve Paraguay, avec une baisse «pas vue depuis un demi-siècle» à Asunción, selon la direction nationale de la Météorologie.

Un scénario idéal pour que les incendies, attisés par des vents violents et des températures dépassant les 40 degrés, se propagent avec une extrême facilité, d'autant que la saison sèche est la période des brûlis, cette pratique toujours très courante dans la région, destinée à régénérer les sols.

Several large #wildfires continue burning in #Brazil.



This #Sentinel2 image from yesterday, 13 October shows large fires close to the #Pantanal wetlands & on the border of #Bolivia.



Copernicus helps to monitor the development of wildfires. Custom script by @Pierre_Markuse pic.twitter.com/x42hLdFhsh — Copernicus EU (@CopernicusEU) October 14, 2020

Au Paraguay, «les foyers (volontaires ou involontaires), fin septembre et début octobre, ont battu tous les records», a indiqué à l'AFP Eduardo Mingo, de la direction nationale de la Météorologie. Selon les autorités, le nombre d'incendies a connu une hausse de 46% en 2020. En raison de l'intensité des feux, Asunción, la capitale du Paraguay, ainsi que plusieurs villes du nord-est de l'Argentine et du sud du Brésil, ont vécu plusieurs jours, voire plusieurs semaines d'affilée, sous d'épaisses fumées. Sans les précipitations habituelles qui permettent d'inonder les terres, les zones humides ont particulièrement souffert.

Alors que les épisodes de sécheresse devraient se multiplier en raison du réchauffement climatique, Elizabeth Möhle plaide surtout pour «un dialogue entre les différents acteurs», agriculteurs, éleveurs, autorités, écologistes, afin de «réglementer l'usage des territoires et assurer un développement plus durable qui pour l'heure n'existe pas».

(L'essentiel/afp)