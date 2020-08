Attaqué à la machette pour lui voler sa montre

La police de Hongkong traque actuellement deux voleurs qui ont attaqué à la machette un homme mardi après-midi dans le hall d’une gare de métro. Les malfrats lui ont arraché du bras une Rolex de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Sur une vidéo qui circule sur internet, on peut voir deux hommes portant une casquette noire et des masques chirurgicaux s’en prendre violemment à leur victime. Les faits se sont déroulés devant les tourniquets d’entrée de la station de Tai Wai.

D’après la police, le propriétaire du bijou est un homme de 48 ans qui travaille comme ingénieur en Australie. Il avait vendu sa montre d’occasion en ligne et avait organisé un échange en face-à-face dans la station quand deux hommes l’ont attaqué et la lui ont dérobée.

Rester prudent

La victime se porte plutôt bien compte tenu de la violence de l’attaque. «Il présentait des blessures à la tête, aux mains et au dos. Il était conscient et a été transporté à l’hôpital pour être soigné», ont expliqué les autorités au South China Morning Post. Il s’agit du troisième vol avec violence dans l’ancienne colonie britannique en onze jours. Le 24 juillet dernier, le propriétaire d’un magasin de montres et un autre habitant avaient été attaqués.

La police a exhorté la population à éviter de transporter de grosses sommes d’argent et de rester prudents lors de transactions en ligne. Les plaintes pour vol sont en augmentation dans toute la ville. Et les chiffres de la police sont éloquents: il y a eu 186 vols lors du premier semestre de cette année, en hausse de 322% par rapport aux 44 de la même période l’an dernier.

(L'essentiel/atk)