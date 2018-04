La passagère qui a perdu la vie mardi, sur un vol de la compagnie Southwest, a été identifiée. Jennifer Riordan, 43 ans, était vice-présidente des relations communautaires dans une banque et maman de deux enfants à Albuquerque (Nouveau-Mexique), rapporte CBS. L'Américaine rentrait d'un voyage d'affaires à New York et se dirigeait vers Dallas quand l'avion dans lequel elle se trouvait a subi une défaillance du moteur gauche de l'avion, qui a provoqué l'éclatement de son hublot.

Southwest Airlines Flight 1380 victim identified as Jennifer Riordan, mother from New Mexico https://t.co/QmwhUPVjEQ pic.twitter.com/krhtB0fYI2— CBS News (@CBSNews) 18 avril 2018

Partiellement aspirée hors de l'avion, la malheureuse a été grièvement blessée. Des passagers sont parvenus à la tirer à l'intérieur et à la retenir pendant les douze minutes qui ont précédé l'atterrissage d'urgence à Philadelphie. Selon des témoins, la victime était en arrêt cardiaque. Alfred Tumlinson, un Texan qui se trouvait à bord, raconte avoir vu un homme au chapeau de cow-boy se précipiter vers l'avant «pour attraper cette dame et la ramener à l'intérieur».

«Elle était hors de l'appareil. Il n'y arrivait pas tout seul, alors d'autres hommes l'ont aidé», raconte-t-il. Un autre témoin explique à NBC Philadelphia: ««Elle était hors de l'avion jusqu'à la taille». Tout en essayant de boucher le hublot brisé, des passagers ont vainement tenté de réanimer Jennifer. Sept autres personnes ont été blessées.

«Ceux qui se trouvaient à bord ont fait des choses assez incroyables dans des circonstances difficiles», a souligné Adam Thiel, commissaire du service du feu de Philadelphie. Amanda Bourman, qui dormait au moment de l'accident, s'est réveillée en plein chaos: «Tout le monde pleurait et était choqué. Quelques passagers étaient très forts, ils n'arrêtaient pas de crier aux gens "Tout va bien! Nous allons y arriver!"».

Un moteur explose, brise un hublot, une passagère est aspirée vers l'extérieur mais retenue par des passagers.Le vol New York-Dallas de la compagnie Southwest s'est posé en urgence à Philadelphie. pic.twitter.com/qY6KGmma5I— Cédric Faiche (@cedricfaiche) 17 avril 2018

La famille de Jennifer Riordan lui a rendu hommage dans un communiqué: «Le dynamisme, la passion et l'amour de Jennifer ont imprégné notre communauté et ont touché notre pays (...) Elle et Mike ont écrit une histoire d'amour qui ne ressemble à aucune autre. Sa beauté et son amour se voient à travers ses enfants (...) En sa mémoire, n'oubliez pas de toujours être gentil, aimant, attentionné et généreux». Selon CNN, le maire d'Albuquerque a pour sa part salué la mémoire d'une «leader inspirée».

(L'essentiel/joc)