Justin Trudeau candidat aux législatives de 2019

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, sera officiellement candidat à sa succession lors des prochaines élections législatives à l'automne 2019, a-t-il annoncé dimanche. Il a été officiellement investi par le parti libéral, dans sa circonscription de Papineau (centre de Montréal), fief libéral dont il est député depuis 2008. Il avait été réélu en 2011 et 2015. Lors d'un discours devant les membres de son parti à Montréal, où il venait de participer à la parade des fiertés homosexuelles, M. Trudeau a redit sa volonté de pratiquer une «politique positive».

«Ma croyance en la politique positive n'a pas changé, a-t-il expliqué. Je suis profondément convaincu qu'en dépit de la polarisation à laquelle nous assistons dans le monde, malgré le populisme et la politique de la peur et de la division, rester positif, rassembler les gens, chercher les moyens d'insister sur nos valeurs communes au-delà de nos différences est le seul moyen de bâtir un pays plus fort, un monde plus fort».

Nous avons accompli beaucoup de choses depuis 2015, mais il nous reste encore beaucoup de travail à faire, ensemble. Je suis donc heureux d’annoncer aujourd’hui que je serai le candidat du @parti_liberal dans Papineau en 2019. pic.twitter.com/snVcyiJfqn — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 20 août 2018

Le chef du parti libéral a notamment promis de réduire l'écart entre riches et pauvres et de relever le niveau de vie des populations autochtones. Mi-juillet, M. Trudeau a procédé à un remaniement ministériel grâce auquel il espérait remettre en selle les libéraux, talonnés par l'opposition conservatrice dans les sondages, à un peu plus d'un an des prochaines élections législatives, prévues à l'automne 2019.

(L'essentiel/afp)