Le célèbre biscuit «Negrita» change de nom

Nestlé va changer le nom du biscuit populaire «Negrita» (petite noire, en espagnol), vendu depuis 60 ans au Chili, en «Chokita», conformément à «sa culture du respect et de non-discrimination», a annoncé mercredi la multinationale alimentaire. «Dans le cadre d'un processus mondial de révision de son portefeuille de plus de 2 000 marques et 25 000 produits, Nestlé a décidé de changer sa marque emblématique "Negrita" en "Chokita"», indique l'entreprise dans un communiqué.

Ces biscuits à la vanille enrobés de chocolat changeront de nom à partir d'octobre, suite à «une évaluation menée par l'entreprise visant à identifier les concepts qui pourraient être considérés comme inappropriés, à la lumière de la sensibilisation accrue des marques et de leur langage visuel concernant l'utilisation de stéréotypes ou de représentations culturelles», selon ce communiqué.

Une femme noire sur l'emballage

L'examen «a pris en compte les sensibilités des différents groupes sociaux dans tous les pays où la société est présente et a conclu que la marque Negrita, née il y a plus de 60 ans dans un contexte complètement différent, devait être remplacée». Le nouveau nom «fait référence à sa saveur inimitable de chocolat, ajoutée au diminutif qui, au Chili, reflète ce que nous traitons avec affection», ajoute l'entreprise.

Dans ses premières années de commercialisation - par la marque nationale Hucke - l'emballage figurait un visage de femme noire. Dans les années 1990, une mannequin avait eu le visage grimé en brun pour jouer dans l'un des spots télévisés vantant ces gâteaux, comme elle l'a raconté par la suite.

L'annonce de ce changement de nom a fait du bruit sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où le mot-dièse «Nestlé» est devenu un sujet tendance, certains internautes y voyant la «fin d'une époque», tandis que d'autres y voient une «idéologisation» abusive.

Es oficial: En Chile Nestlé cambia de marca la clásica oblea Negrita por Chokita en una revisión histórica en el contexto cultural actual. El comunicado de la marca: https://t.co/60SHKrSjE7 pic.twitter.com/uknjzS4uQr — Nicolas Copano (@copano) July 21, 2021

