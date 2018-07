Une alerte «terroriste» sur un vol Paris-​​Pékin

L'appareil, un Boeing 787, est revenu à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, près de Paris. Le vol CA876 avait décollé à 12h59 de Paris, mais a fait demi-tour quelques minutes plus tard.

Air China «a reçu un message suspect à caractère terroriste. Le vol est retourné à Paris sans incident, avec des passagers qui sont indemnes», a indiqué la compagnie aérienne chinoise dans un communiqué sans apporter plus de précisions pour le moment.

According to the airline’s social media posts and Chinese news agencies, Air China flight #CA876, from Paris to Beijing made a precautionary return to Paris today after a threat against the flight was received by the airline. The flight landed safely. https://t.co/hRj3uLGH8S pic.twitter.com/52fNsUH9eY