Un mal mystérieux les emporte l'un après l'autre

Ils étaient jeunes, en bonne santé, et s'apprêtaient à passer des vacances paradisiaques aux Fidji. Mais peu après leur arrivée dans ce pays du Pacifique Sud, Michelle et David Paul ont dû être hospitalisés le 22 mai, explique CBS News. Malgré les soins, l'état de santé des deux Texans n'a cessé de se dégrader. Selon la belle-sœur de David, c'est Michelle qui est décédée en premier, dans un établissement de Nadi. La mort de son époux est survenue quelques jours plus tard.

Pour l'heure, les autorités ignorent quelle maladie a pu emporter les touristes. Le ministère fidjien de la Santé et des Services Médicaux collabore avec la police scientifique locale pour espérer trouver des réponses. Le couple était parent d'un petit garçon de 2 ans, et David avait aussi une fille issue d'une précédente relation. «Ce sont des gens remarquables, un couple très aimant qui prenait grand soin de sa famille et surtout de ses enfants», confie Tracey Calanog, la belle-sœur du Texan.

Le garçonnet et la fille de David ont été confiés à des membres de la famille. Le chien du couple a, lui, été recueilli par un refuge. L'ambassade des États-Unis aux Fidji a déclaré ne pas avoir connaissance d'un danger sanitaire pour la population dans ce pays. Avec leurs 900 000 habitants, les Fidji attirent de nombreux touristes qui rêvent d'un climat chaud, de plages de sable blanc et de récifs coralliens.

