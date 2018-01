C'est la pire marée noire dans le monde depuis 1991

La nappe de pétrole libérée par l'explosion de la coque du Sanchi a été repérée dimanche et n'a cessé de s'élargir depuis qu'il a sombré. Selon la chaîne télévisée chinoise CCTV, elle fait environ 10 milles nautiques (18,5 km) de long et entre 1 et 4 milles nautiques de large. Les experts estiment que le fait que le Sanchi a coulé va aggraver la marée noire en libérant le mazout alimentant les machines du pétrolier, dont la quantité était estimée à 1000 tonnes au moment de la collision.

Le mazout est le pétrole le plus sale, extrêmement toxique et nocif pour les organismes marins. La marée noire menace ainsi un peu plus le riche écosystème de la mer de Chine orientale, déjà très polluée, connue pour ses baleines, ses tortues de mer et ses oiseaux marins. Il s'agit de la plus grave marée noire dans le monde depuis 1991, quand 260 000 tonnes de brut s'étaient déversées en mer au large des côtes de l'Angola, dans le sud de l'Afrique.

#UPDATE Iranian oil tanker ablaze off Chinese coast sinks, eight days after it collided with a freighter, state media says, some 30 crewmen still missing https://t.co/oPB5ywve3i#Sanchipic.twitter.com/MolZvN0FQM– AFP news agency (@AFP) 14 janvier 2018

Le pétrolier «Sanchi», enregistré au Panama et exploité par la National Iranian Tanker Co (NITC), transportait 136 000 tonnes de condensat, un brut ultra léger extrêmement inflammable. Il avait pris feu le 6 janvier et avait brûlé pendant une semaine après être entré en collision avec un vraquier au large de Shanghai, alors qu'il faisait route vers la Corée du Sud. Poussé par des vents violents, il a ensuite dérivé en direction de la zone économique exclusive (ZEE) japonaise, avant de sombrer à environ 300 km à l'ouest d'Amami Oshima, dans l'archipel des Ryukyu dont la principale île est Okinawa.

Les corps de trois des 32 membres d'équipage (30 Iraniens et deux Bangladais) ont été retrouvés les jours suivants. Les 29 autres sont présumés morts et les recherches de survivants ont été abandonnées, ont annoncé les autorités iraniennes dimanche.

