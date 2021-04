La Fondation Ikea promet un milliard pour le climat

La Fondation Ikea, la branche philanthropique du géant suédois de l’ameublement, s’est engagée mercredi à faire don d’un milliard d’euros (1,2 milliard de dollars) pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les fonds, qui seront alloués sous forme de subventions sur cinq ans, cibleront des programmes susceptibles d’obtenir des résultats à court terme.

«L’objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre aussi rapidement que possible», a déclaré à l’AFP Per Heggenes, directeur général de la fondation. «Si vous réduisez d’une tonne les émissions de gaz à effet de serre cette année, c’est beaucoup plus efficace que si vous le faites dans cinq ans», a ajouté Per Heggenes. Les fonds promis mercredi s’ajoutent aux 500 millions d’euros que la fondation a déjà engagés dans des initiatives climatiques pour les cinq prochaines années, a-t-elle affirmé.

Aucun projet spécifique pour le moment

Bien qu’aucun projet spécifique n’ait été désigné pour en bénéficier, Per Heggenes a cité en exemple la nécessité de remplacer les centaines de milliers de générateurs diesel utilisés dans les communautés à faibles revenus de nombreux pays en développement et de créer des réseaux énergétiques alimentés par des énergies renouvelables. «Nous voulons que les organisations se manifestent et disent: «C’est ce que nous voulions faire à grande échelle, mais nous n’avions jamais eu le financement pour le faire», a indiqué Per Heggenes.

La fondation a déclaré qu’elle serait également intéressée par des projets menés conjointement avec différents partenaires afin de permettre d’injecter davantage de fonds dans des projets, notamment en aidant à «dé-risquer les investissements» qui ont du mal à décoller. L’annonce de la Fondation Ikea intervient à la veille d’un sommet virtuel sur le climat organisé par le président américain Joe Biden jeudi et vendredi.

(L'essentiel/AFP)