Abattue par son enfant en pleine réunion Zoom

La police d’Altamonte Springs, dans la région d’Orlando, a confirmé l’information dans un communiqué de presse. Une jeune femme (21 ans) participait à une réunion en ligne avec des collègues mercredi matin lorsque ces derniers ont soudainement vu l’enfant en arrière-plan. Ils ont alors entendu un coup de feu et vu la femme tomber en arrière, pour ne jamais réapparaître à l’écran. La police et les services d’urgence ont été immédiatement prévenus.

A leur arrivée, ils n’ont pu que constater le décès de la jeune femme, mortellement blessée par balle à la tête par son tout-petit, l’âge précis n’ayant pas été communiqué. Une enquête a été ouverte, notamment sur le propriétaire de l’arme qui l’avait laissée dans l’appartement chargée et sans surveillance. Il s’agirait du partenaire de la victime, également père de ses deux jeunes enfants.

Accidents en hausse pendant la pandémie

Les accidents de tir impliquant des enfants sont relativement fréquents aux États-Unis. Selon le Washington Post, près de 850 personnes ont été tuées dans de tels incidents depuis 2015. Le média américain, se référant à une étude récemment publiée dans la revue Pediatrics, mentionne par ailleurs que les blessures par balle chez les enfants ont augmenté de près de 40% en 2020. Cette «flambée des chiffres» a coïncidé avec une augmentation record des ventes d'armes à feu pendant la pandémie, ont déclaré les chercheurs. Bien que l'étude illustre une tendance alarmante, des recherches supplémentaires demeurent nécessaires pour établir dans quelle mesure ces blessures pourraient être liées à la pandémie et aux achats d'armes à feu.

«En attendant, il est absolument impératif que nous donnions la priorité au conseil aux parents et aux autres tuteurs sur le stockage en toute sécurité des armes à feu», a déclaré Kelsey Gastineau, auteur principal de l'étude et médecin pédiatrique dans un hôpital pour enfants. À long terme, plaider pour une recherche continue sur la sécurité des armes à feu et soutenir une législation responsable pourrait faire une différence significative, ont déclaré les auteurs dans l'étude.

(L'essentiel/vja)