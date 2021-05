Deux morts dans une fusillade à Minneapolis

Minneapolis police said the victims included five men and five women, all adults. https://t.co/9JoZRvdYVR

La fusillade s'est déroulée dans le centre de Minneapolis, où l'Afro-Américain George Floyd avait été tué par un policier en mai 2020. La police de la ville a indiqué sur Twitter qu'il y avait dix victimes au total, cinq hommes et cinq femmes. Les forces de l'ordre ont précisé qu'un homme se trouvait dans un état critique. Les deux tués sont des hommes, a indiqué la police, ajoutant que l'ordre avait été «pleinement rétabli» sur le lieu de la fusillade et dans les environs.

Of the 10 victims, all are adults, 5 male & 5 female. Two deceased are male and 1 in critical is male. No further victims that we are aware of.