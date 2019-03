Le harcèlement en ligne vire à la tragédie

La guerre qui opposait deux jeunes filles sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines s'est conclue par un drame, vendredi dernier à San Antonio (Texas). Kaitlin, 18 ans, est morte poignardée par Cassidy*, une adolescente de 16 ans dont l'anonymat est préservé en raison de son âge. Les faits sont survenus devant la maison de l'agresseuse, vers 1h du matin. Kaitlin et son amie Vivian, 18 ans également, se sont rendues chez Cassidy, probablement pour en découdre.

L'adolescente a poignardé les deux jeunes femmes, causant des blessures superficielles à Vivian mais ne laissant aucune chance à Kaitlin. Après l'agression, Cassidy a appelé la police et déclaré avoir été attaquée en rentrant chez elle, relate San Antonio Express-News. La lycéenne a ajouté que les deux jeunes femmes lui avaient envoyé des messages via les réseaux sociaux lui disant qu'elles voulaient «se battre avec elle».

«Un harcèlement constant des deux côtés»

Selon la tante de la victime, Marie Fernandez, les protagonistes de cette triste histoire se narguaient et se menaçaient sans arrêt sur les réseaux sociaux depuis quelque temps. La tension entre Cassidy et Kaitlin serait montée d'un cran quand l'ex-petit ami de la victime s'est mis en couple avec l'adolescente, avant de se remettre avec Kaitlin. «Elle n'est plus là pour donner sa version de l'histoire, mais ça a été un harcèlement constant des deux côtés», confie la tante de la victime.

Marie Fernandez affirme que plusieurs personnes sont impliquées dans l'attaque. «Ils ont trompé ma nièce pour qu'elle aille là-bas. Ils l'ont piégée. Elle n'avait aucune chance. Ils ont filmé l'agression, quel genre de personne fait ça?», s'indigne-t-elle. La police n'a, cependant, pas confirmé l'intervention d'autres individus. Kaitlin et Vivian avaient terminé le lycée en 2018. Cassidy, qui fréquentait le même établissement, y était encore scolarisée. Elle a été incarcérée dans une prison pour mineurs et inculpée pour meurtre.

*Prénom d'emprunt

(L'essentiel/joc)