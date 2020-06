Un dernier selfie envoyé à sa mère, puis le crash

Quatre trentenaires sont décédés dimanche dans le crash d’un petit avion près de Carlinville (Illinois). Selon un communiqué de la Federal Aviation Administration (FAA), le Piper PA-28 s’est écrasé vers 15h45 dans des circonstances encore inconnues. L’appareil, qui a été totalement détruit dans l’impact, s’est crashé près d’une ferme, quelques minutes après son décollage de l’aéroport de Creve Cœur (Missouri).

Daniel, John, Daniel et Joshua - le propriétaire et pilote de l’appareil - ont perdu la vie. Les quatre hommes avaient fait partie de la même fraternité pendant leurs études et étaient restés très amis. Quelques instants avant le décollage, Daniel Shedd (tout à gauche sur la photo) avait pris un selfie de la joyeuse équipe et l’avait envoyé à sa mère.

«Le temps était super»

Selon son père Charles, l’avion était en excellent état et avait passé toutes les inspections nécessaires. «Josh en était fier», confie-t-il à KSDK. «C’était la première fois que Daniel volait avec eux, et je crois qu’il n’était jamais monté dans un petit avion auparavant. Il se réjouissait de ce voyage», explique Charles, qui avait lui-même emmené les quatre amis à l’aéroport.

«Ils étaient de très bonne humeur. Ils étaient heureux. Le temps était super», témoigne l’Américain. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du crash. «Des témoins ont entendu une espèce de bruit mais ils ne savent pas ce que c’était. Quant à ce qu’il s’est passé dans les airs, je ne vais pas spéculer à ce sujet», conclut le père de Daniel Shedd.

(L'essentiel/joc)