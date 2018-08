«Asia, tu étais mon amie, sois honnête et juste»

Devenues inséparables depuis le scandale Weinstein, Rose McGowan et Asia Argento, toutes deux victimes du producteur hollywoodien, risquent de ne plus jamais se parler. La star de «Charmed» est en effet certaine que l'actrice italienne a agressé sexuellement l'acteur Jimmy Bennet lorsqu'il avait 17 ans.

Dans un communiqué publié par Variety, Rose révèle que son compagnon, Rain Dove, lui a dit qu'Asia lui avait confié avoir couché avec le jeune comédien. L'Italienne de 42 ans aurait aussi raconté au copain de Rose qu'elle avait reçu des photos «non sollicitées» de Jimmy, nu depuis l'âge de 12 ans, mais qu'elle n'avait rien fait pour l'empêcher de les lui envoyer. Rain s'est rendu à la police pour leur montrer les SMS d'Asia. Deux jours plus tard, ils étaient dans la presse.

«Beaucoup de gens croient que parce que nous avons été proches l'une de l'autre cette année, que je suis liée à cet incident (avec Jimmy Bennet) ou complice. Je ne le suis pas», explique Rose dans le communiqué. Elle se dit très déçue de l'attitude de la comédienne «qui comprenait son traumatisme comme personne». Malgré son amitié avec Asia, Rose la condamne fermement: «Il ne devrait y avoir aucune tolérance pour les agressions sexuelles», clame-t-elle. Et Rose d'ajouter: «C'est triste de perdre une amie mais ce qui est encore plus triste, c'est ce qui est arrivé à Jimmy Bennet. Asia, tu étais mon amie. Je t'ai aimée. Tu as dépensé et risqué beaucoup pour soutenir le mouvement #MeToo. J'espère vraiment que tu trouveras ton chemin vers la réhabilitation et l'amélioration. Tout le monde peut s'améliorer, j'espère que toi aussi. Fais ce qu'il y a à faire. Sois honnête et juste».

Pour le moment, Asia, qui vient d'être évincée de la version italienne de «X Factor» à cause de ce scandale, n'a pas encore réagi aux déclarations de Rose.

(L'essentiel)