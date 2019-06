Le carton que portait son coloc' cachait une horreur

Un jeune homme de 21 ans a été arrêté et mis en examen pour cruauté sur animaux, dimanche dans la banlieue de Phoenix (Arizona). Jose Vega Meza est accusé d'avoir décapité le chien d'une femme qui vivait dans la même résidence que lui et qui était en train de déménager.

Samedi, alors qu'elle s'affairait à déplacer ses meubles, l'Américaine a surpris Meza en train de charger un petit carton dans le camion de déménagement. Quand elle et ses amis ont demandé au jeune homme de quoi il s'agissait, l'individu aurait souri d'une manière menaçante. En ouvrant la boîte, la jeune femme a découvert qu'elle contenait le corps décapité de son chien, qu'elle cherchait depuis quelques heures.

Une histoire de loyer impayé

En état de choc, la propriétaire de l'animal n'a trouvé la force d'avertir les autorités que le lendemain. Interpellé, Meza a avoué les faits et déclaré: «Je sais que ce que j'ai fait n'est pas bien.» Il a cependant refusé d'indiquer à la police ce qui était advenu de la tête du chien. En arrivant en prison, le jeune homme a attaqué un autre détenu, ce qui lui a valu une mise en examen supplémentaire pour agression.

Selon Fox 25, Meza et la propriétaire du chien étaient colocataires, et la maison dans laquelle ils vivaient appartient à la mère du bourreau d'animal. Celui-ci aurait expliqué aux enquêteurs que la jeune femme devait l'argent du loyer à sa maman. Il a par ailleurs ajouté avoir déjà tué des chats et autres bêtes croisés dans le quartier, ne lésinant pas sur les détails.

(L'essentiel/joc)