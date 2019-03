Une explosion à Kaboul en direct à la télévision

«Restez calmes, la zone de l'explosion est éloignée de nous», a lancé à l'assistance l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mohammad Younus Qanooni, selon des images retransmises en direct à la télévision, avant que ne retentisse une autre explosion et que les participants ne prennent la fuite. La retransmission en direct a été interrompue peu après. Un premier bilan fait état de trois morts et 22 blessés, dont trois enfants. «Un certain nombre de compatriotes ont trouvé la mort ou ont été blessés» lors de l'attaque, a indiqué de son côté la présidence afghane sans plus de détails.

La cérémonie, à laquelle participait une foule nombreuse, parmi laquelle plusieurs hauts responsables politiques afghans dont le chef de l'exécutif Abdullah Abdullah et l'ancien président Hamid Karzai, commémorait le 24e anniversaire de la mort du leader chiite hazara Abdul Ali Mazari. L'explosion, non revendiquée à ce stade, intervient alors que se déroulent depuis plusieurs jours au Qatar des négociations entre talibans et États-Unis visant à ramener la paix en Afghanistan.

Tirs de roquettes

«L'attaque à la roquette a été lancée à partir d'un immeuble et les forces de police ont assiégé la zone. Une personne a été arrêtée et quatre autres sont à l'intérieur du bâtiment», a déclaré sur la chaîne de télévision Tolo News le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Nasrat Rahimi. Le ministre des Affaires étrangères Salahuddin Rabbani - qui était sur les lieux - a ensuite tweeté peu après que «des terroristes ont lancé des tirs de roquettes lors d'une cérémonie commémorative», assurant qu'il était en sécurité.

Un homme politique et candidat déclaré à l'élection présidentielle prévue en juillet, Haneef Atmar, a indiqué que huit de ses garde du corps avaient été blessés. L'explosion, non revendiquée à ce stade, intervient alors que se déroulent depuis plusieurs jours au Qatar des négociations entre talibans et États-Unis visant à ramener la paix en Afghanistan. La dernière attaque d'ampleur à Kaboul remonte à janvier, lorsque les talibans avaient revendiqué un attentat contre un complexe sécurisé de la capitale.

